Gediz'de 'Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar' projesine destek
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Gediz'de 'Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar' projesine destek

Gediz'de 'Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar' projesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar Projesi birinci seçilerek Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar Projesi birinci seçilerek Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap projesi ile bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Ilıca Turizm Merkezi Özel Banyolar projesi ile tamamlandığında misafirlerine tam donanımlı modern bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Ilıca Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar' projesi Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısına, Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan 'Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Özel Banyolar' projesi 18 proje içinden birinci seçilerek Gediz Belediyemize Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2 Milyon TL destek almaya hak kazandı. Bölgemize, Kütahya'mıza ve Gediz'imize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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