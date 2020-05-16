Gediz'de ilaçlama çalışmaları başladı Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından havaların ısınması nedeniyle ilaçlama çalışmaları başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından havaların ısınması nedeniyle ilaçlama çalışmaları başladı.

Sinek üreme alanları kontrol altına alınarak yapılan ilaçlamalarda tüm mahalle ve mücavir alanların, larva üreme alanlarında ilaçlama çalışması aralıksız olarak sürüyor.

Etkin şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi sağlanacak.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilkbahar ve yaz ayı öncesinde haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programına start verildiğini ifade ederek larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini de bir yandan başarıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Akçadurak, "Bahar aylarında da sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanarak ilçemizde bulunan dere yataklarında larva ilaçlamalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA