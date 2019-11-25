Gediz'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Uğur Şahin (60) yönetimindeki 43 LR 671 plakalı otomobil, Gediz Devlet Hastanesi önünde karşı yönden gelen Hüseyin Oskan'ın (40) kullandığı 43 PB 311 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüler Şahin ve Oskan, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.