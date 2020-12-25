Gediz'de ev yangını
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Gediz'de ev yangını

25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:28
Gediz'de ev yangını

Kütahya'nın Gediz İlçesinde çıkan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde çıkan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çukurören köyünde yalnız yaşayan Mehmet Dağdelen'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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