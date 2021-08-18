Gediz'de eski özel idare binası belediyeye kazandırıldı
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Gediz'de eski özel idare binası belediyeye kazandırıldı

Gediz'de eski özel idare binası belediyeye kazandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Gediz İlçesinde mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait Özyurt Mahallesi Belediye Caddesinde bulunan İlçe Özel İdare eski Binası Gediz Belediyesi'ne kazandırıldı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait Özyurt Mahallesi Belediye Caddesinde bulunan İlçe Özel İdare eski Binası Gediz Belediyesi'ne kazandırıldı.

Edinilen bilgiye göre Özyurt Mahallesi Belediye Caddesinde bulunan ve İl Özel idaresine ait olan 228 metrekare 3 katlı bina yapılan görüşmeler sonra Gediz Belediyesine kazandırıldı.

Belediyeye kazandırılan bina için ödenen bedelin bölgenin en önemli turizm merkezi Muratdağında yatırım olarak döneceğini söyleyen Gediz Belediye başkanı Muharrem Akçadurak; "Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde yapılacak olan yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Gedizimiz'e hizmet olarak geri dönüşümü sağlanacağını düşünüyoruz. İlçe Özel İdare eski Binasının ilçemize ve belediyemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve Gediz halkı adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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