Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı
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Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.

11.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:35
Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

- Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte iş makinesi alev alev yandı. İtfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketine verilmesi üzerine olay yerine çok ekip sevk edildi. Doğalgazın kesilmesinin ardından Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya devam eden iş makinesini söndürürken, doğalgaz borusunun onarılmasından sonra ekipler çalışmalarına yeniden başladı.

Doğalgazın havaya alev halinde metrelerce yükselmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, görüntülerde faciadan dönüldüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı
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