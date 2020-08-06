Gediz'de denetimler gerçekleştirildi
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Gediz'de denetimler gerçekleştirildi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile Koronavirüs Denetimleri gerçekleştirildi.

Gediz'de denetimler gerçekleştirildi
06.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:11

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile Koronavirüs Denetimleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri yönetme, izolasyon temini, sosyal mesafe ve virüsün yayılma hızını kontrol etmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında işyerleri ve sosyal yaşam alanları denetlendi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarının yanısıra ilçede faaliyet gösteren konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler yapıldı. Denetimlerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Gediz'de yapılan Kovid-19 denetimlerine Belediye Başkan yardımcısı Şule Bilgili'nin yanısıra, denetim ekipleri; her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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