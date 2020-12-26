Gediz'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
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Gediz'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

26.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:20
Gediz'de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan çatı yangınında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan çatı yangınında, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni Güney köyünde Hüseyin Bayındır'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki kardeşi Murat Bayındır'ın evine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıları yanan iki ev ise kullanamaz hale geldi.

Yangının, çatıya güneş enerjisi sistemi takılırken kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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