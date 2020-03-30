Gediz'de bir kişide Korona virüs tespit edildi Kütahya'nın Gediz ilçesinde Korona Virüs testi pozitif çıkan Cemil Sarman isimli şahıs tedavi için Kütahya'ya gönderildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Korona Virüs testi pozitif çıkan Cemil Sarman isimli şahıs tedavi için Kütahya'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye başvuran Cemil Sarman tedbir amaçlı Kütahya'ya sevk edildi. Kütahya'da yapılan test sonrası Korona virüs pozitif olarak belirlendi. Bunun üzerine hastanın Gediz'de temasta bulunduğu şahıslar tespit edilip evlerinde izole edildi.

Gedizli vatandaşlar, gereksiz yere dışarı çıkmamaları, evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları hususunda kurallara uymaları için uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA