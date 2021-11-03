Gediz'de belediye ve müftülük arasında arsa takas protokolü

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü arasında Ergenekon Mahallesi'nde bulunan arsaların devri için takas usulü protokol imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Tapu Müdürü Salih Çekildaş, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Sait Aydemir ve Gülşen Şener Erkan katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde proje ve yatırımları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Belediyemize ait Ergenekon Mahallesi'nde bulunan 954 ada 1 parsel nolu arsa ile İlçe Müftülüğüne ait Ergenekon Mahallesi'nde bulunan 953 ada 7 parsel nolu arsalar takas usulü ile yapılan devir işlemleri için protokol imzalandı. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA