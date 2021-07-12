Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
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Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Şehit Polis Cavit Kaçmaz anısına düzenlenen ayak tenisi turnuvası sona erdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Şehit Polis Cavit Kaçmaz anısına düzenlenen ayak tenisi turnuvası sona erdi.

Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Gediz İlçe Spor Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu il Temsilciliği tarafından Şehit Cavit Kaçmaz anısına düzenlenen ve 18 takımın mücadele ettiği turnuvayı Bereket Pide takımı şampiyon olarak tamamladı.

Bereket Pide ile Erdoğmuş takımı arasında oynanan final maçını 2-0 kazanan Bereket Pide takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Erdoğmuş takımı ikinci, Gediz Gençlik takımı üçüncü, Uluoymak 1 Eylül takımı da dördüncü oldu.

18 takımın turnuvada mücadele ettiğini söyleyen Ayak Tenisi Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Demir; "4 gün süren 90 sporcunun katıldığı ve 11 hakemin görev yaptığı turnuvamız sona erdi. Turnuvaya takım olarak ve seyirci olarak beklediğimizin üstündeydi. Bu durum yeni branş olmasına rağmen gelecek adına bizlere umut verdi sevindirdi" dedi.

Temsilci İbrahim Demir ayrıca; "Amacımız bu spor branşını daha yaygın hale getirip her kesimden insanın rahatlıkla oynayabileceği bir oyun haline getirmek. Bu branşımız şuanda gelişmekte olan sporlar kapsamında ve gün geçtikçe okullarda da yaygınlaşarak yükselen bir branş olma yolunda hızla ilerliyor. Biz ilçe temsilcilerimizle bu spor branşını Kütahya'da daha geleneksel hale getirip yaşlı genç her kesime bu oyunu oynatmak olacak. Zaten pandemi koşullarında rakibe temassız ve sağlık açısından risksiz güvenle oynanabilecek yegane bir oyun" şeklinde konuştu.

Şampiyon takıma kupanın verilmesinin ardından Ayak Tenisi turnuvası sona erdi. - KÜTAHYA

Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
Gediz'de Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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