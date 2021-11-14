Gediz'de araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'de araçta uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gediz'de araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A, T.S., B.Ö. isimli şüphelilerin İzmir'den uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Polisi gören şahıslar, uyuşturucuyu camdan atmasına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadılar. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KÜTAHYA

Bağcılar'da doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan şahıs kamerada

Bağcılar'da doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan şahıs kamerada

 Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş'ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

 'Beni aldatıyorsun' dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

"Beni aldatıyorsun" dediği eski eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title