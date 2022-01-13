Gediz'de Ali Osman Sunar güven tazeledi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılan başkanlık seçiminde başkan Ali Osman Sunar güven tazeledi.

Gediz Belediye Kültür Salonunda gerçekleştirilen Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası' Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 339 üyesi bulunan oda seçimleri tek liste ile yapıldı. Genel kurula Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit,, esnaf odası başkanları ve üyeler katılım sağladı. Seçimde mevcut başkan Ali Osman Sunar, yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçimlerin esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması dileyen Başkan Sunar, "Bugüne kadar tüm esnaflarımızın oda ayırmaksızın sesini üst kurumlarda duyurmaya, sorunlarını iletmeye özen gösterdik. Bu gücü de esnaflarımızdan alıyoruz. Allah birliğimiz ve dirliğimizi bozmasın. Bundan sonra da birlik içinde çalışmayı nasip etsin. Bizi yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni yönetim kurulu ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osmana Sunar, Yönetim Kurulu Asil Üye Ersan Erkan, Mehmet Erkan, Arif Tunç, Mustafa Oyan, İbrahim Uysal, Nihat Bayram Akyün - KÜTAHYA