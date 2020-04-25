Gediz'de alev alev yanan ev küle döndü Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü çıktı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında tek katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Köyünde Emine Karaaslan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gediz ve Eskigediz belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldığı yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Emine Karaaslan'ın Gediz merkezde ikamet etmesi nedeniyle evin boş olması olası can kaybını önledi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA