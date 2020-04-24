Gediz'de 70 adet damızlık teke dağıtıldı
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Gediz'de 70 adet damızlık teke dağıtıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 70 adet damızlık Honamlı Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi.

24.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:48
Gediz'de 70 adet damızlık teke dağıtıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 70 adet damızlık Honamlı Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, dünyada sadece Türkiye'de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan 70 adet Honamlı Tekesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, proje uygulamaya gönüllü 35 yetiştiriciye kura çekimi yapılarak teslim edildi.

Gediz Modern Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirilen dağıtım törenine Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Müdür Yardımcısı. Veteriner Hekim Mahmut Bülbül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Ulusoy, İl Genel Meclisi üyeleri Sacit Sayın, Hüseyin Pekbilgin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan'ın katılımı ile Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Dünyada sadece Ülkemizde bulunan Honamlı teke türünün 130 kilo ağırlığa kadar ulaşabilen türleri tespit edilmiş olup, et, süt, kıl ve oğlak verimi bakımından bilinen kıl keçisine göre daha verimlidir" dedi.

Akçadurak, "İkiz doğum oranı yüksek olan bu ırkın keçileri fundalık, çalılık, ormanlıklar içinde, anızlar ve nadasa bırakılan tarlalar ile meralarda beslenerek çok az masrafla yetiştirilebilir. Honamlı keçi ırkı neredeyse yılın her döneminde merada yaşayabilen bir ırk. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen damızlık Honamlı tekelerin et ve süt bakımından elde edilen verim yüksekliği yetiştiricilerimizin daha fazla gelir elde etmelerine sebep olacaktır. İnşallah bu projenin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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