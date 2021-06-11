Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
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Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesine hırsızlık yapmak amacıyla gelen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine hırsızlık yapmak amacıyla gelen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre S. K, C. A, İ. A, A. Y isimli şahısların dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir kutu içerisinde 52 adet kulplu çeyrek altın, 2 adet gram altın, 5 adet kulplu Cumhuriyet altını, 1 altın yüzük, 1 pırlanta yüzük, 3 çift altın küpe, 2 adet kırık altın ve yüzük parçası, 1 adet kalp şeklinde kolye parçası, 170 TL para, 3 adet beyaz kapı açma aparatı, teşhise yarar gözlük, maske ve kıyafetler ve 1350 Türk lirası ele geçirildi. Şahısların gözaltı işlemi devam ederken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Gediz'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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