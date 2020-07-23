Gediz Belediyesi'nden sahipsiz sokak hayvanları için bir kap yemek bir kap su
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Gediz Belediyesi'nden sahipsiz sokak hayvanları için bir kap yemek bir kap su

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Gediz Belediyesi'nden sahipsiz sokak hayvanları için bir kap yemek bir kap su
23.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:47

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin farklı noktalarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Gediz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan dostu belediyecilik örneği sergileyerek sokak hayvanlarının şehir içinde kolay bulacakları noktalara yem ve mama bıraktı. Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan kedi ve köpek yemliklerine sürekli yem ve su desteği sağlıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi için gerçekleştirilen çalışmalar artarak devam ederken, belediye ekipleri sürekli olarak mama ve su noktalarını kontrol ederek yem ve su desteğini sürdürüyor.

Gediz Belediyesi'nin hayata ve her canlıya dair hizmet ürettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını engellemek amacıyla hayvan dostu belediyemiz tarafından ilçemizin muhtelif yerlerine otomatik yemlikler ve sulama kapları yerleştirildi.

İnsan dışındaki canlılara verilen değer, insana verilen değeri de ortaya koymaktadır. Bu düşünceden hareketle sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşam haklarını korumak bizim görevimizdir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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