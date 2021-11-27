Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destek verildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destek verildi.

Gediz Belediye binasında düzenlenen törenle, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Gediz Gücü Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulübü Başkanlarına çekleri takdim edildi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

Fatih Terim'e 5 maç ceza

Fatih Terim'e 5 maç ceza

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title