Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Gediz Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen ortak bildiride Filistin'e destek verilirken, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan ortak basın açıklaması okundu.

Kütahya'nın Gediz Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen ortak bildiride Filistin'e destek verilirken, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan ortak basın açıklaması okundu.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak başkanlığında yapılan meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Doğu Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı. AK Parti, İYİ Parti, MHP'nin Belediye Meclisi gruplarınca yayımlanan bildiride başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda, Müslümanlara yapılan zulümlerin, barbarlıkların, vahşet ve cinayetlerin son bulması istendi.

Yayımlanan kınama bildirisinde "Gediz Belediye Meclisi olarak, bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Kudüs, İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail'in, işgal altındaki Filistin'de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırıları kabul edilemez bir hal almıştır. Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. Aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz. İsrail'in işgal altındaki topraklarda süregelen alçakça saldırıları, bilhassa Mübarek Ramazan ayının başından itibaren yoğunlaşarak artmıştır. İsrail'in sivillere yönelik ölümcül saldırıları Ramazan Bayramı'nın da da vahim bir duruma ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Masum Filistinlilere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail devletinin sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirmek üzere uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Gediz Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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