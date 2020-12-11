Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi
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Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi

11.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:51
Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi

Kütahya'nın Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus+KA2 projesi kabul edildi.

Kütahya'nın Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus+KA2 projesi kabul edildi.

Projede 5 ülkeden 6 okul bir araya gelerek sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere etkinliklerini gerçekleştirecekler. İtalya, İspanya, Sırbistan, Türkiye ve Bulgaristan ortaklı projeden toplam 10 öğretmen ve 25 öğrenci yararlanacak. Spor ve iletişim yetenekleri, spor ve sağlıklı yaşam, spor ve kültürel miras, spor ve akran baskısı, spor ve birleştirici gücü, spor ve akademik yaşam gibi alt başlıklarla yürütülecek olan projenin hareketlilikleri önümüzdeki yıl başlayacak.

Proje Poordinatörü Ebru Apaydın, "Başlangıç toplantısıyla başlayan projemizde misafirlerimizin Gediz'e 2022 de gelmeleri planlanıyor. Spor ve birleştirici gücünü işleyeceğimiz Gediz buluşması için hazırlıklara şimdiden başlandı. Şimdiye kadar okulda ödüllü logo yarışmasıyla logo ve ödüllü maskot yarışması yapıldı. Avrupa dil günü ve Erasmus günü kapsamında ortaklarımızla videolar hazırlandı" dedi.

Proje sorumlusu ve okul müdürü Mehmet Aydın ise, "Okulumuz bu yıl 13 etwinning ulusal kalite etiketi alarak proje yürütmedeki becerisini ispatladı. Şimdi bu beceriyi hareketlilikler boyutuna taşıyarak öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi
Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi
Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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