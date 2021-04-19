Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Teknofest projesi
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Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Teknofest projesi

Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Teknofest projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Arşın Bekçileri adını verdikleri takım ile Teknofest'e katılmak üzere proje ürettiler.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Arşın Bekçileri adını verdikleri takım ile Teknofest'e katılmak üzere proje ürettiler.

Proje danışmanı ve Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru İkbal Uçar ile birlikte koordineli çalışan öğrenciler proje kapsamında Sivil Savunma ve Sivil Havacılık alanında yaptıkları çalışma ile Teknofest'e katılacaklar. Projelerinin Sivil Savunma ve Sivil Havacılık alanında hizmet etmeye odaklanmış bir çalışma olduğunu ifade eden Proje Danışmanı Ebru ikbal Uçar; "Proje ile yaptığımız Radar drone tamamen bir hava radar gibi çalışıp sınır bölgelerimizdeki hava sahasında iş görecek bir araç. Hava sahasının alanına göre artan dronelar birbirleriyle irtibatlı olacak ve bunlardan bazıları radar görevi ile diğer dronelara ve merkeze sinyaller göndererek hava sahasına giren saldırı araçlarını imha edeceklerdir. TEKNOFESTE RaDR isimli projemizle ön başvuruda bulunduk. Önümüzdeki süreçte değerlendirmeler yapılacak" dedi.

Okullarında Robotik kodlama atölyesi olduğunu söylen Okul Müdürü Ozan Tekin; "Atölyede haftanın 5 günü öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Aldıkları eğitim ile geleceğin teknolojilerini üreten yazılımların kodlamalarını yapıyorlar. Üretilen bu teknolojiler sayesinde ülkemiz her alanda millileşme hamlelerinde bulunacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Teknofest projesi
Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulundan Teknofest projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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