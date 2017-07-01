Gedikli: Sınırlı Artışın Sebebi İşgünü Sayısı

Temmuz ayında ihracatın 12 milyar dolar olmasını yorumlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, "Bu sınırlı artışın ana sebebi geçtiğimiz yıl haziran ayında 26 iş günü olmasına rağmen bu yıl Ramazan Bayramının etkisiyle 24 iş günü olması" dedi.