Gedik Piliç ve bayilerinden enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına büyük adım

Türkiye'nin öncü firması Gedik Piliç, bayisi olan Sofuoğlu Gıda ile beraber depolama tesislerinde güneş enerjisi panellerini kullanmaya başlayarak, ülkemizin enerji kaynaklarında dışa bağımlılığını azaltılması ve doğaya verilen zararının engellenmesi için önemli bir adım attı.

1968 yılından bu güne kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, Türkiye'de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olarak yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Gedik Piliç, bayisi olan Sofuoğlu Gıda ile beraber depolama tesislerinde güneş enerjisi panellerini kullanmaya başlayarak, ülkemizin enerji kaynaklarında dışa bağımlılığını azaltılması ve doğamıza verilen zararının engellemesi noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Bütün enerjimizi Konya Ovası'nın güneşinden alan Sofuoğlu Gıda, kısıtlı fosil kaynaklara bağlı kalmamak ve çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini, tesislerine entegre etmeye başlayarak sürdürülebilirliği bir şirket politikası haline getiriyor.

Gedik Piliç ve bayileri, karbondioksit ve sera gazlarıyla dünyamızı kirleten ve bir gün tamamen tükenecek olan doğalgaz, petrol gibi yakıtlardan elde ettiğimiz enerji yerine yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiyi destekliyor ve bu noktada sektöründe öncü olmaya devam ediyor.

Yaptığı teknolojik yatırımlarla sektöründe öncü olan Gedik Piliç'in "Temiz ve yaşanabilir bir dünya için çare sürdürülebilir enerji" sloganıyla yatırımlarına devam edeceği belirtildi. - UŞAK