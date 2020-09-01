HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gedik Piliç'in yeni lezzeti 'Piliç Kokoreç' beğenildi

Kanatlı et sektöründe yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük eden Gedik Piliç, yepyeni bir ürün olan 'Piliç Kokoreci' piyasaya sunuyor.

Gedik Piliç'in yeni lezzeti 'Piliç Kokoreç' beğenildi
01.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:15

Kanatlı et sektöründe yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük eden Gedik Piliç, yepyeni bir ürün olan 'Piliç Kokoreci' piyasaya sunuyor.

Kanatlı et sektöründe araştırmacı 50 mühendisi bünyesinde barındıran, Ar-Ge Merkezi olma çalışmalarını sonuçlanmak üzere yeni ürün proses ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi için sektöre öncülük eden Gedik Piliç, 'Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz' sloganıyla bir ürün olan 'Piliç Kokoreci' sofralarla buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok ulusal markete, alışılmışın dışında yepyeni bir lezzet getiren Gedik Piliç, Türk yemek kültürü arasında önemli bir yere sahip olan kokorece yeni bir lezzet katan ürününü tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 'Piliç Kokoreç', hem farklı hem doyurucu lezzetiyle özellikle pişirmesinin pratik olmasıyla da tüketicilerden tam not almayı başardı.

Üretimde yüksek kalite ve verimliliğe ilke edinen Gedik Piliç, çıtır kokoreç ürünüyle kanatlı et sektörüne farklı bir lezzet getirmiş olduk. Her öğüne yakışan kokoreç, Gedik Piliç'in diğer ürünleri gibi yüzde 100 müşteri memnuniyeti misyonunu perçinlemiş oldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Güncel
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Spor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Spor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden takipçilerine küfür etti
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden takipçilerine küfür etti
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Donald Trump Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Pınar Tartan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Enner Valencia Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül İzmir Adana Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Gedik Piliç'in yeni lezzeti 'Piliç Kokoreç' beğenildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 10:32:32. #1.14#
title