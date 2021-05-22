Gedik Filarmoni Orkestrası'nın "Köprüler" konseri müzikseverlerin beğenisine sunuldu
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Gedik Filarmoni Orkestrası'nın "Köprüler" konseri müzikseverlerin beğenisine sunuldu

Gedik Filarmoni Orkestrası'nın 'Köprüler' konseri müzikseverlerin beğenisine sunuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Gedik Filarmoni Orkestrası'nın "Köprüler" konseri, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Gedik Filarmoni Orkestrası'nın "Köprüler" konseri, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Konserde, Cemal Reşit Rey'in "Andante Allegro", besteci Kamran İnce'nin "Intermezzo" ve piyano virtüözü ve besteci Fazıl Say'ın "Chamber Synphony" adlı eserleri icra edildi.

Gedik Filarmoni Orkestrası, besteci Kamran İnce'ye İstanbul Filarmoni Derneği'nin 75. yılı onuruna verdiği siparişle bir eserin daha dünya prömiyerini CRR'de "Köprüler" konseriyle gerçekleştirdi.

Fazıl Say'ın, Türk müziğinden ilhamla yaylı orkestra için bestelediği, 2015'te New York Carnegie Hall'da Orpheus Oda Orkestrası ile birlikte dünya prömiyeri yapan ve üç bölümden oluşan Chamber Symphony Op. 62 eseri de İstanbul'da ilk kez "Köprüler" konserinde Gedik Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Keman sanatçısı Önder Baloğlu liderliğindeki Gedik Filarmoni Orkestrası'nın konseri bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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