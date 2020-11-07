Geçtiğimiz yıl medyaya 85 bin 'suç' haberi yansıdı
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Geçtiğimiz yıl medyaya 85 bin 'suç' haberi yansıdı

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:02
Geçtiğimiz yıl medyaya 85 bin 'suç' haberi yansıdı

2019 yılında ceza infaz kurumları ile alakalı 16 bin 381 haber çıkışı olduğu görüldü.

2019 yılında ceza infaz kurumları ile alakalı 16 bin 381 haber çıkışı olduğu görüldü. İşlenen suçlarla alakalı medyaya geçen yıl yansıyan haber adedi ise 85 bin 201 olarak kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı 291 bin 546 olurken, 2018 yılına oranla yüzde 10,1 arttığı saptandı. 2010 yılı ile kıyaslandığında rakamların 120 binlerde olduğu görülürken yıllar içerisinde yaşanan artışın oldukça fazla olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Medya takip kurumu Ajans Press, ceza infaz kurumlarının medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl ceza infaz kurumları ile alakalı 16 bin 381 haber çıkışı olduğu görüldü. İşlenen suçlarla alakalı medyaya geçen yıl yansıyan haber adedi ise 85 bin 201 olarak kaydedildi. 2010 yılına döndüğümüzde ise ceza infaz kurumları ile alakalı çıkan basın haber adedi 17 bin 302 olarak saptandı. Son yıllarda en fazla konuşulan başlığın ise af yasası olduğu tespit edildi.

Yüzde 96,1'i erkeklerden oluşuyor

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ceza İnfaz Kurumu 2019 istatistikleri belli oldu. Böylelikle Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı 291 bin 546 olurken, 2018 yılına oranla yüzde 10,1 arttığı saptandı. 2014 yılındaki cezaevlerinde bulunan kişi sayısı ise 159 bin olurken, 2010 yılındaki rakamın 120 binlerde olduğu görüldü. Geçen yıl ceza infaz kurumlarının nüfusunun yüzde 84,1'ini hükümlüler yüzde 15,9'unu ise tutuklular oluştururken, bu kişilerin yüzde 96,1'inin erkelerden oluştuğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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