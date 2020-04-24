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Bodrum, Ajans, Ekonomi, Haber

Geçtiğimiz yıl 206 bin turizm haberi çıktı

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm hakkında basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

24.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:59
Geçtiğimiz yıl 206 bin turizm haberi çıktı

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm hakkında basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre turizm ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedinin 206 bin 243 olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Haber içerikleri incelendiğinde geçtiğimiz yıl sadece Bodrum, Dalaman, Antalya gibi sıcak tatil merkezleri dışında Trabzon, Rize, Nevşehir gibi kentlerinde ziyaretçi akınına uğradığı görüldü. Yine 2019 yılındaki seyahat başlığı altında çıkan haber sayısı ise 55 bin 702 olarak belirlendi.

GEÇEN YIL DAHA AZ SEYAHAT EDİP DAHA FAZLA KONAKLADIK

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki toplam seyahat sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,4 azalırken, 78 milyon 202 bin olarak gerçekleştiği saptandı. Buna karşın seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2018 yılına göre yüzde 0,5 artarken 637 milyon 70 bin olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ortalama geceleme sayısı ise 8,1 olarak gözlendi. Bunun yanı sıra toplam seyahat harcamalarına bakıldığında 48 milyar 910 milyon 856 bin olduğu görülürken, 2018 yılına oranla yüzde 21,5 arttığı tespit edildi. Geçen yıl yapılan seyahat sayısı 10 yıl önce ile kıyaslandığında ise bu rakamın 60 milyon 888 bin olduğu saptandı. Geçen on yıl içinde seyahat oranlarında zaman zaman artış ve düşüş yaşanmasına rağmen 2016 yılından itibaren sürekli yükselme gösterdiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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