Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları paylaşıldı!
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Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları paylaşıldı!

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Stream Charts tarafından paylaşılan liste sizlerle!

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları Stream Charts tarafından paylaşıldı. 29 Haziran - 5 Temmuz arasında Twitch üzerinden yayın yapıp en çok izlenmeye sahip 10 kanalı sizler için derledik. İsterseniz öncelikle sıralamaya ve ne kadar izlenme aldıklarına birlikte göz atalım.

xQcOW - 4,497,568 saat izlenme

Gaules - 4,268,045 saat izlenme

Asmongold - 3,592,886 saat izlenme

StarLadder5 - 2,800,376 saat izlenme

Trainwreckstv - 2,340,988 saat izlenme

GamesDoneQuick - 2,212,556 saat izlenme

BeyondTheSummit - 2,124,073 saat izlenme

LCK_Korea - 2,013,953 saat izlenme

Pestily - 1,966,877 saat izlenme

fps_shaka - 1,818,328 saat izlenme

Kanalların yayında kaldıkları sürelere göz attığımızda ise 166 saat 5 dakika ile izlenmelere göre ikinci sırada yer alan "Gaules" kanalı birinci oluyor. Yaptığı 42 saat yayınla en az süre yayın yapan yayıncı ise izlenmelere göre üçüncü sırada yer alan "Asmongold" kanalı oluyor.

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Kaynak: Playerbros

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