Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları açıklandı!
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Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları açıklandı!

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz haftaki yayınların toplam izlenme saatleri gerçekten dikkat çekici.

Stream Charts'ın hazırlamış olduğu "Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları" listesi yayınlandı. Stream Charts, sosyal medya hesapları üzerinden bu istatistikleri kullanıcılarla paylaştı. İsterseniz gelin geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanallarına birlikte göz atalım.

11-17 Mayıs tarihleri baz alınarak hazırlanan sıralama şu şekilde:

xQcOW (8,448,322 saat izlenme)

Riot Games (5,458,224 saat izlenme)

Rainbow Six (3,630,170 saat izlenme)

Gaules (3,167,463 saat izlenme)

LCK_Korea (2,698,192 saat izlenme)

auronplay (2,580,953 saat izlenme)

loud_coringa (2,439,423 saat izlenme)

AdinRoss (2,403,492 saat izlenme)

Rublus (2,158,955 saat izlenme)

lbai (2,123,456 saat izlenme)

İzlenmelere göz attığımızda 2 milyon saat izlenmenin altına inilmemesi ise gerçekten dikkat çekici. Pandemi nedeniyle evlerinde kalan kullanıcıların bu kadar saat yayın izlemesi ise olağan bir durum halini aldı.

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Kaynak: Playerbros

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