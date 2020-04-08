Geçtiğimiz haftalarla kıyaslandığında global piyasaları normalleş eğilimi gösteriyor Koronavirüs pandemisi kaynaklı vaka sayısındaki azalma eğilimine karşılık hayatını kaybedenlerin sayısının artması risk iştahının tam anlamıyla geri dönmesine engel oluyor.

Güne %2'nin üzerinde yükselişle başlayan endeks yatırımcıların koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye olan yansımalarını değerlendirmesiyle birlikte günlük kazançlarının bir kısmını sildi. ABD ve Avrupa piyasaları kayıplarını geri almak konusunda kararlı gözüküyor. Yatırımcılar yavaşlayan vaka sayılarından en kötünün geride kalıp kalmadığı konusunda bir çıkarım yapmaya çalışıyorlar. Pandeminin reel ekonomiye yansımalarını tahmin edebilmek için henüz erken. Yeni işlem gününde Asya piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor.

USDTRY… Koronavirüs pandemisinin yayılma hızı ana ihracat ortağımız Avrupa'da düştükçe TL varlıklar üzerindeki riskler de bir nebze ortadan kalkıyor. Dolar TL kuru 6.78 seviyelerini test ettikten sonra son zamanların en yüksek seviyelerinden geri çekilerek yatay bir seyir izledi. Dolar TL kurundaki geri çekilme küresel ekonomiye yönelik risklerin varlığı sebebiyle sınırlı kalıyor.

EURTRY… Pandeminin Avrupa'da pik noktasına ulaştığına dair emarelerle birlikte Euro geçtiğimiz haftalardaki kayıplarını alma çabası içerisindeydi. Euro global bazda değer kazanırken Euro TL kuru 7.39 seviyelerine yükseldi. Koronavirüs pandemisi kaynaklı endişelerin yine gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Euro TL kuru yeni işlem gününde 7.36 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Yeni işlem gününde koronavirüs pandemisi kaynaklı endişelerin yeniden canlanmasıyla birlikte Euro Dolar karşısındaki kazançlarının bir kısmını sildi. 1.0920 seviyelerine kadar yükselen parite doların global bazda güçlenmesiyle 1.0820 seviyelerine geri çekildi.

XAUUSD… Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle birlikte güvenli varlık altın fiyatları dünkü yükselişinin ardından 1640 $ seviyelerine geriledi. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1645 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR…Dolar TL kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatları rekor yüksek seviyelerden geri çekildi. Gram altın fiyatları yeni işlem gününde 357 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki volatilitenin yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatları yeni rekor seviyeleri test etmesi beklenebilir.

BRENT… Dünyanın en büyük petrol üreticileri son 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının sürdürülebilir üretim miktarını ve şartlarını belirlemeye çalışıyor. OPEC + ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Bir süredir petrol arzı konusunda anlaşmazlık yaşayan Rusya ve Suudi Arabistan'ın önemli bir miktarda arz kesintisi konusunda anlaşması bekleniyor. Günlük olarak 10 milyon varil kadar arz kısıntısına gidilebileceği gelen haberler arasında. Taraflar arz kesintisi için büyük üreticilerin de anlaşmaya katılmalarını ve büyük bir uzlaşı ortamının oluşmasını talep ediyor.

S&P500… S&P500 endeksi yükselişle başladığı günü kazançlarını geri vererek kayıpla kapattı. Koronavirüs pandemisi kaynaklı haber akışı ve temsilciler meclisinin üzerinde çalıştığı 1 trilyon dolar tutarındaki mali destek paketi yatırımcıların takibinde bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler