Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasaları açısından kabus gibi geçti
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Koronavirüs, Güncel

Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasaları açısından kabus gibi geçti

Koronavirüs salgını endişeleriyle sert bir şekilde gerileyen endeks haftanın son işlem gününde Perşembe günkü kayıplarını telafi etme çabası içerisindeydi.

16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:20
Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasaları açısından kabus gibi geçti

Tepki alımlarıyla birlikte günü %2.10 yükselişle 95,605 puandan tamamladı. Perşembe günkü rekor düşüşün ardından Merkez Bankalarından gelen destekle haftanın son işlem gününde yükseldi.

Haftanın son işlem gününde Perşembe gününe göre toparlanma olsa da hem yurt içi hem de küresel piyasalar bu haftayı son yılların en sert düşüşüyle kapattı. Yeni haftada koronavirüs salgını kaynaklı endişeler, TCMB faiz kararları piyasaların takibinde olacak. Küresel piyasalardaki negatif risk iştahı nedeniyle endeksin güne satıcılı bir şekilde başlaması beklenebilir.

USDTRY…TL varlıklar geçtiğimiz haftanın son işlem gününde haftalık kayıplarını geri alma çabası içerisindeydi. Perşembe günü 6.32 seviyesini test ederek 2018 yılından beri ulaştığı zirveyi test etti. FED dün olağanüstü toplanarak politika faizini sıfıra çekti ve 700 milyar dolarlık genişleme programı açıkladı. Kararın ardından 6.28 seviyelerine kadar gevşeyen kur 6.32 seviyelerinde dengelendi. Koronavirüs salgınına yönelik olumsuz haberlerin gündemde kalmaya devam etmesi ve dolar likiditesine yönelik endişelerle birlikte TL varlıkların satış baskısı altında kalmasına neden olabilir.

EURTRY...Koronavirüs salgınının yarattığı panik havası nedeniyle küresel risk iştahı olumsuz seyrediyor. Gelişen piyasa ülkeleri para birimleri bu durumda olumsuz etkileniyor. Günün ilk saatlerinde 7.07 seviyelerine ilerleyen Euro TL kuru 7.05 seviyelerinden işlem görüyor.

EURUSD...FED salgına karşı ABD ekonomisine koruma kalkanı oluşturmaya çabalıyor. FED dün 18 Mart'taki toplantı öncesinde olağanüstü toplanarak politika faizini 0-0.25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık genişleme programı açıkladı. FOMC tarafından yapılan açıklamada ekonomideki son olayların etkisinin belirginleşmesi sebebiyle, istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yöneldiğine ikna olana kadar faizlerin sıfıra yakın tutulacağı açıklandı. FED'in faiz kararı sonrasında sınırlı bir yükseliş yaşayan parite 1.1130 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD...Dünya koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam ederken, Avrupa'da virüs salgınına bağlı olarak vaka sayısındaki artış piyasalarda endişe yaratıyor. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar satış baskısı altında kalırken, altının ons fiyatı yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle geriledi. Güvenli liman niteliği altının ons fiyatını düşmekten kurtaramadı. Geçtiğimiz hafta son 7 yılın zirvesini gören altın 2016 yılından bu yana en büyük kaybını yaşadı. Pazar günü açılışta FED'in sürpriz faiz kararıyla birlikte 1575 $ seviyelerine kadar yükseldikten sonra 1550$ seviyesinin altına sarktı. Piyasalarda yeni haftada yüksek oynaklık gözlemleniyor.

GLDGR...Gram altın fiyatları Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe bağlı olarak sert bir şekilde gerilerken, 306 TL seviyelerinden yeniden 318 TL seviyelerine yükseldi. Altının ons fiyatındaki sert hareketlere bağlı olarak gram altın fiyatlarında oynaklık gözlemleniyor.

BRENT...Küresel piyasalarda oluşan panik havasıyla birlikte Brent petrol fiyatları satış baskısı altında kalıyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Brent petrol 32 $ seviyelerinde işlem görüyor. Küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri ve Rusya-Suudi Arabistan restleşmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor.

S&P 500…FED'in likidite takviyesiyle geçtiğimiz haftanın son işlem gününde tarihi bir yükseliş yaşayan S&P500 vadeli işlemlerde yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. Endeksteki kayıp sabah saatlerinde %5'e yaklaştı.

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Kaynak: Bültenler

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