Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.

07.09.2019 13:45
Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi.


Sertaç Aktan'ın hazırladığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit sürecindeki kritik gelişmeler, Avrupa'da uzun süredir hükümetsiz kalan ülkeler ve AB-Türkiye ilişkilerini şekillendiren göç konuları var. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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