Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

07.09.2019 13:45

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi.



Sertaç Aktan'ın hazırladığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit sürecindeki kritik gelişmeler, Avrupa'da uzun süredir hükümetsiz kalan ülkeler ve AB-Türkiye ilişkilerini şekillendiren göç konuları var. Euronews.com'da Görüntüle