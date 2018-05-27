Geçmişten Günümüze Siber Tehditler Nasıl Değişti?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel geçmişten günümüze değişen siber tehditleri Wise TV'ye anlattı. İnternetin kullanımının yaygınlaştığı 70'li yıllarda tehditlerin başladığını ve günümüzde gelinen noktada ise pek çok farklı sektörün tehdit altında olduğuna değinen Gözel, kurumların tehditler ile mücadele edebilmesi için siber güvenlik programlarını hayata geçirmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.