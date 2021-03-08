'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
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'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı

08.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:29
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı

MERSİN'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 22'si ilk defa teşhire çıkarılan 33 eserden oluşan 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' adlı sergi ziyaretçisiyle buluştu.

MERSİN'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 22'si ilk defa teşhire çıkarılan 33 eserden oluşan 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' adlı sergi ziyaretçisiyle buluştu.

Mersin Müze Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, teşhir salonları ve depolarında bulunan 33 kadın ile ilgili arkeolojik eser ve sikkeden oluşan koleksiyonu sanatseverlerle buluşturdu. 21 arkeolojik eser, 12 sikke ve 2 etnografik eserin sergilendiği koleksiyon kadınların ilgisini ve beğenisi topladı.Tüm kadınları sergiye davet eden Mersin Müze Müdürü Songül Ceylan Bala, "8 Mart dolayısıyla kadın portrelerinin yer aldığı sergiyi hazırladık. İnsanlığın tarihinin var oluşundan beri doğum, yaşam, ölüm bütün kapılar her zaman kadınlara açılmıştır. Kadınlar her zaman kilit noktada olmuştur. Biz de kadınlar adına böyle bir sergiyi düzenledik. Sergimiz 15 Aralık'a kadar açık olacak. Sergiyi iki kategoride değerlendirdik. Sergimizin yanı sıra kadın portrelerinin yer aldığı eserler yıl boyunca kentin farklı noktalarında sergilenmeye devam edilecek. Tüm kadınlarımızı sergiye davet ediyorum" dedi.


'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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