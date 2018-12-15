Dünya Balkan Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Geçmişten Günümüze İz Bırakanlarımız" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Federasyon tarafından Bayrampaşa Şehir Parkı'nda düzenlenen "Geçmişten Günümüze İz Bırakanlarımız" gecesinde konuşan Federasyon Genel Başkanı Recep Varol, temel felsefelerinden birinin "çalışmak, çok çalışmak daha çok çalışmak" olduğunu belirterek, bu düsturla gerek Türkiye'de gerek Balkanlarda eğitimden kültüre, spordan sağlığa, iş hayatından sosyal sorumluluğa kadar bir çok alanda proje ve çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Varol, birlik beraberliğin vurgulandığı gecede hemşehrilerine bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalar adına vefa borcu olarak plaket takdim ettiklerini belirtti.

Gecede, 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'ın eşi Nihal Olçok, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anayasa Mahkemesi Onursal Üyesi Nuri Necipoğlu, yazar Ayla Ağabegüm, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran ve spor yazarı Süleyman Rodop'a ödül verildi.

Olçok, Üsküp'te doğduğunu bu nedenle federasyon tarafından verilen ödülün kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"4 yaşımda Türkiye'ye geldim, hala ailemin çok büyük bir bölümü orada. Bu zor günlerde oranın desteğiyle daha hızlı bir şekilde kendime geldim, çünkü Balkan kadını böyledir. Şu an hukuk fakültesini doğduğum yerde okuyorum. Doğduğunuz toprak ikinci bir doğum nasip ediyor aslında. Belki de en çok ihtiyacım olan şey buydu, tekrar doğabilmek, çünkü benim iki tane daha oğlum var. Yaşadığım her şeye şükretmesini bilen biriyim o yüzden federasyona da teşekkür ediyorum beni ve onları hatırladıkları için. Bu aslında bana değil, onlara verilen bir ödül."