"Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi devam ediyor - Haberler Ekonomi
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"Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi devam ediyor

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın desteği, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne Türk finans yolculuğunu anlatan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın desteği, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne Türk finans yolculuğunu anlatan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sergi yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, etkinlik Türkiye'nin finans alanındaki en büyük koleksiyonlarından birini sergileyor. Sergi, içerisinde nadir belgeler ve bu belgelerin kronolojik olarak anlatmasıyla öne çıkıyor.

Sergide, 19'uncu yüzyılın en eski şirket hisselerinden, Osmanlı'da bankacılık sektörüne, sigortacılık sektörünün İstanbul'un imar yapısını ilişkin Osmanlı dönemi haritalardan devlet borçlanma senetlerine kadar birçok nadir parça bulunuyor.

Türk finans geçmişini tek bir seçkide geniş bir kapsayıcılıkla sunan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Türkiye'nin finans sektöründeki 200 yıllık değişimini ve gelişimini kronolojik olarak anlatıyor.

Hisse senetlerinden banka cüzdanlarına, sigorta poliçelerinden basılmış tüm paralara, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesnelere uzanan yüzlerce finans mirasını nitelikli bir çeşitlilikte ziyaretçileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor.

30 Aralık tarihine kadar Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek serginin mimarı ise koleksiyoner iş insanı Alpay Tarhan.

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AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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