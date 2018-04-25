Aydın'da "Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları ve Oyuncak Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın Arkeoloji Müzesi sergi salonunda açılışı yapılan sergide, oyuncakların tasarımlarını yapan emekli öğretmen Erkan Atalı ve Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun, oyuncakların tanıtımını yaptı.

Açılışa katılan vatandaşların oyuncaklar hakkında sorularını da yanıtlayan Atalı ve Coşkun, günümüzde çocukların internet bağımlısı olduğunu söyledi.

Sergiye ilişkin gazetecilere açıklama yapan Coşkun, geçmişte oynanan oyuncakların sağlık açısından daha iyi olduğunu, günümüzdeki oyuncakların ise plastikten yapıldığına dikkati çekti.

Çocukların bilgisayar, telefon ve tablet başında çok zaman geçirdiğine dikkati çeken Coşkun, "Tığla, şişle örüp içini pamuk doldurarak bebekler yaptık. Çoraptan ve kumaştan kuklalar yaptık. Bu tür yaratıcılığı artıracak oyuncaklara daha çok önem veriyoruz. Hem yaratıcılığın artması hem de sağlığı açısından bu tür oyuncaklara daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." dedi.