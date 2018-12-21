Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin anayasasının "ahilik" ilkeleriyle yeniden yazılması gerektiğini belirterek, "Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." dedi.

ATO ve Anka Enstitüsü iş birliğiyle oda binasında "Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli" düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara tarihinde ahilik teşkilatının ve kültürünün önemli yeri olduğunu söyledi.

Ahiliğin, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kamil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen bir örgütlenme olduğuna işaret eden Baran, "Bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve ara buluculuk gibi birçok kavram, ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu'da yaklaşık 700 yıl önce hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Ticari hayatta insan olmanın erdemlerinin yeniden hatırlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baran, "Ticaretin anayasası ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı. Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." ifadesini kullandı.

"Ahilik anlayışının yok olmasına müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de ahiliğin, çıraklık, kalfalık, ustalık geleneğinin yaygınlaşmasında önem taşıdığını bildirdi.

Ahiliğin zanaat ve marifetlerini ortaya koyarken belirli düsturların öğrenildiği bir kültür olduğuna dikkati çeken Palandöken, haksız rekabetin önüne geçilmesinde esnaflığın önem taşıdığını dile getirdi.

Palandöken, anayasada "Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." hükmünün bulunduğunu hatırlatarak, sanayiciliğin ve tüccarlığın ilkokulunun esnaflık olduğunu anlattı.

Esnaf ve zanaatkarların vatandaşın güvenliği açısından da önemi olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf, mahalle kültüründe yoklukla varlık arasında dengeyi kurandır. Esnaf, mütevazı dükkanının bir köşesinde 'Askıda ekmek var.' diyen, evinizin anahtarını teslim edebileceğinizdir. Bu anlayışın ekonomik hayatta yok olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş moderatörlüğünde yapılan panelde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık geçmişten günümüze başkentteki ahilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA