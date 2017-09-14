Geçmişten Günümüze Aliağa Sempozyumu

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan "Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu" ile akademik çevrelerin Aliağa'ya olan ilgisinin arttırılarak akademik araştırmaların arttırılması ve bölgenin bugüne kadar öne çıkmamış tarihi, turistik ve kültürel birikiminin öne çıkarılması hedefleniyor.



İlçede bir otelde Aliağa Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesinin kurumsal işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyum 10 farklı üniversiteden 30 akademisyen katıldı.



Sempozyumun açılışında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 2 gün sürecek toplantılarda ilçenin çok bilinmeyen birçok yönlerine ait bilgilerin paylaşılacağını, bunların ilçeye zenginlik katacağına inandığını söyledi.



Acar, Aliağa'nın bulunduğu coğrafyada 8 bin 500 yıllık medeniyet olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Bölgemizdeki antik kentlerle ilgili arkeolojik çalışmaları destekliyor, siz değerli hocalarımızın katkılarıyla yayınlar çıkarıyor, sözlü tarih çalışmaları yapıyor, eski fotoğraflar, folklorik miras, filmler, anlatı, kısacası geçmişe dair ne varsa kent belleğine kazandırmaya çalışıyoruz. Aliağa'nın kültür belleği olarak nitelediğimiz Aliağa kent kitaplığı yayın dizisiyle bu kentin geçmişine dair ne varsa kent belleğine kazandırıp geleceğe taşımak istiyoruz. Yakın bir gelecekte, kent belleği ve anı evi kurarak bu çabalarımızı kurumsallaştırmayı planlıyoruz."



Sanayi kenti olarak bilinen ilçenin aslında doğa, deniz ve bir çok tatil alternatifini de barındırdığını aktaran Acar, önemli bir geçmişe sahip ilçedeki antik kentlerden çıkarılan birçok eserin yurt dışındaki müzelerde sergilendiğini söyledi.



Acar, şunları kaydetti:



"Nerede Kyme'nin mücevherleri? Nerede Myrina'nın dünyaca meşhur küçük heykelcikleri? Nerede seramikler, heykeller, büstler, sütunlar? Biraz İzmir'de, biraz Bergama'da, biraz da İstanbul'da. Diğerleri, yurt dışında. Fransa Louvre'de, İngiltere Londra'da, ABD Boston'da ve diğer yurt dışındaki müzeleri süslüyor. Yurt dışındaki müzeler Myrna'da, Gryneion'dan, Kyme'den, Aigai'den, Elaia'dan çıkan eserlerle süslü. Oysa tarih yerinde güzeldir. Bunlar bizim içimizi acıtıyor. Biz bu uygarlık birikiminin artık daha fazla yağmalanmasını, bu topraklara ait değerlerin kaçırılmasını, alınıp satılmasını, talan edilmesini istemiyoruz. Görevde olduğumuz sürece buna asla müsaade etmeyeceğiz. Çevremizdeki, binlerce yılın tanığı olan bir küçük taşı bile kimseye vermeyeceğiz."



Açılış konuşmasının ardından ise sempozyumun ilk oturumu "Arkeoloji" başlığı altında gerçekleştirildi.



Sempozyum 17 Eylül'de sona erecek.