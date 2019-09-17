"Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" TEKNOFEST'te sergileniyor

17.09.2019 15:44

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Türk savunma sanayisinin MÖ 3. yüzyıldan günümüze gelişimini konu alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" sergisi, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ziyarete açıldı.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayisi alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkıları ortaya koyma amacıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" sergisi, TEKNOFEST İstanbul'a katılan gençlerden yoğun ilgi gördü.

Genel Türk ve Osmanlı tarihinin yanı sıra Cumhuriyet'in kurulmasından bugüne kadarki dönemin de yer aldığı sergide, Türk savunma sanayisine ilişkin gelişmeler MÖ 3. yüzyıldan günümüze zaman çizelgesi halinde sunuluyor.

Sergide ayrıca, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında olduğu Türk savunma sanayisinin üretimi olan birçok geminin ve tankın maketi de bulunuyor.

Sergiye katılan Fatma Küçük (13), Türk savunma sanayisiyle ilgili daha önce bilmediği birçok şeyi sergide öğrendiğini belirterek, "Tarihsel süreçte yaşanan değişimi kronolojik olarak bir arada görmek güzel bir deneyim. Bu sergi ve TEKNOFEST İstanbul'daki diğer etkinlikler çok etkileyici. Bu etkinlikler, pilot olma hayalimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Savunma okur yazarlığının artırılması ve son dönemde savunma sanayisindeki atılımların tanıtılması amacıyla oluşturulan sergi, TEKNOFEST İstanbul'un son gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA