Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikâyeleri-2 Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikâyeleri-2 Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu.

Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikâyeleri-2 Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın geçmişte yaşananlara ilgi duymalarını sağlayarak ülkemiz ile bağlarını güçlendirmek, milli tarih bilinci oluşumuna katkı sağlamak, Türkçe ve Türk Kültürünü tanıtmak ve yaymak, aynı zamanda çocuklarımız ile aile büyüklerinin iletişimini arttırarak, onlara...

Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın geçmişte yaşananlara ilgi duymalarını sağlayarak ülkemiz ile bağlarını güçlendirmek, milli tarih bilinci oluşumuna katkı sağlamak, Türkçe ve Türk Kültürünü tanıtmak ve yaymak, aynı zamanda çocuklarımız ile aile büyüklerinin iletişimini arttırarak, onlara değerli olduklarını hissettirmek amacıyla "Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri-2" Yarışması düzenlenmiştir.

7-11 ve 12-17 yaş arası olmak üzere iki kategori halinde düzenlediğimiz yarışmaya yurt dışından yoğun katılım olmuştur. Bu süreçte katılım sağlayan tüm eser sahibi çocuklarımızı tebrik eder, ailelerine, öğretmenlerine, hikaye yazım aşamasında destek aldıkları aile büyüklerine teşekkürlerimizi sunarız.

Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri-2 Yarışması Sonuçları:

7-11 Yaş Aralığı:

1'inci Fatma Zehra BİLGİN (Fransa)

2'nci Eylül Belgin APTİL (Almanya)

3'üncü Zeynep HACIMACUN (Kosova)

12-17 Yaş Aralığı:

1'inci Azra BAYRAK(Fransa)

2'nci Betül Elif TEMUR (Fransa)

3'üncü Elanur ASLANBAY(Fransa)

Gyunel MAMEDOVA(Kazakistan) "Genel Müdürlük Özel Ödülüne" layık görülmüştür.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikâyeleri-2 Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:15:53. #1.16#

title