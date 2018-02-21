"Geçmişten Geleceğe Dantelin Yolculuğu" Müzede İzlenime Sunuldu

2 Mart'a kadar ziyaretçilerini kabul edecek olan sergide 150 parça eser yer alıyor.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) El Sanatları Öğretmenleri Işıl Çelebi ve Ümmühan Sivas ile kursiyerlerinin hazırlamış olduğu "Geçmişten Geleceğe Dantelin Yolculuğu" sergisi, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda görücüye çıktı. Dantelin kumaş ve çeşitli objelerle buluştuğu 150 parçadan oluşan serginin açılış törenine; Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ayfer Er ve Orhan Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DAHA KALİTELİ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Aynı zamanda İnegöl Kent Müzesinin 93'üncü sergisi olma özelliğini taşıyan "Geçmişten Geleceğe Dantelin Yolculuğu" sergisinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak mutfakta pek çok çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaları vatandaşların işlerini kolaylaştırabilmek, daha yaşanabilir bir şehir oluşturabilmek, beraberinde vatandaşların kurslar marifetiyle ilgi alanlarına giren konularda kendilerini geliştirmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamaları konusunda pek çok alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden Taban; "Malumunuz geçtiğimiz hafta açtığımız bir kitap fuarımız var. Dün itibariyle fuarın 5'inci gününde toplam 35 bin kişi ziyaret etmiş. Biz mobilya fuarlarında bu rakamlara erişemiyoruz. İnegöl bu manada fuarına sahip çıktı. Yetişkinler de öğrenciler de gençler de oradalar. Dolu dolu bir kitap fuarı yaşanıyor. İnşallah bir sonraki yıl çok daha iyisini gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün de Kent Müzemizde İNESMEK kursiyerlerimizin hazırladığı 'Geçmişten Geleceğe Dantelin Yolculuğu' isimli ev tekstili sergimizin açılışı için bir araya geldik. Ben çok kıymetli ve kaliteli eserler ortaya koyulduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

İNESMEK BİR OKUL

İNESMEK'in her geçen gün yukarı yönde ivmesini sürdürdüğünü de dile getiren Alper Taban, "Güçleniyor. Vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor. Kurslarımıza olan ilgi ve alaka her geçen gün artıyor. Bu yıl 2328 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Toplamda 38 usta öğretici ile 56 branşta 108 grupla bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabiri yerindeyse burası bir okul. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımızdan da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdi bu kurslarda elde edilen bilgileri aile bütçesine katkı anlamında daha faydalı nasıl değerlendiririz konusunda da arkadaşlarımız bir araştırma içerisindeler" diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirilirken, 150 eserin yer aldığı sergi 02 Mart 2018 tarihine kadar ziyaretçilerini kabul edecek.