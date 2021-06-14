"Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi" açıldı
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"Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi" açıldı

'Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi' açıldı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Geçmişten Bugüne Kudüs Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Geçmişten Bugüne Kudüs Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Kudüs'ün tarihinin kronolojik olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmiyle anlatıldığı "Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi"nde, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İsrail tarafından işgal sürecine de yer verilirken, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlerin yaşadığı zulüm aktarılıyor.

Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından video mapping tekniğiyle hazırlanan görsellerin izlenebildiği sergide, Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan işgalin seyri ziyaretçilere sunuluyor.

Kudüs'ün ihtişamı ve güzelliğinin de Osmanlı dönemi ve bugünün fotoğraflarıyla gözler önüne serildiği sergi, 12 Temmuz'a kadar, pazar günleri hariç saat 11.00-19.00 saatleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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