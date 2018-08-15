İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan, ABD'nin baskılarına rağmen Türkiye ve İran'ın mevcut kapasitelerini karşılıklı ticareti geliştirmek için kullanması gerektiğini söyledi.

Erkan, ABD'nin yaptırımlarının İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve İran liderlerinin karşılıklı ticareti geliştirmek adına ortak görüşlere sahip olduğunu hatırlatan Erkan, bu görüşlerin iki ülkenin iş adamları tarafından eyleme dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Erkan, "İki komşu ülke olarak ABD'nin baskılarına rağmen mevcut kapasitemizi ticari ilişkilerimizi geliştirmek için kullanmalıyız." dedi.

İki ülkede de karşı tarafa olumsuz bakış açısına sahip sınırlı bir kesim olduğunu söyleyen Erkan, mevcut sorunların üstesinden gelebilmek için bu kesimin göz ardı edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz daima İran'ın yanında durduk. İran da zor zamanlarında Türkiye'nin yanında duruyor." diye konuştu.

"Geçmişte olduğu bu kez de sorunların üstesinden geleceğiz"

Ticaret merkezlerinin özellikle ekonomik sorunlar yaşayan ülkelere pazarda ayaklarını sağlamlaştırmak adına önemli katkılar sağlayabildiğine dikkati çeken Mehmet Ali Erkan, şunları söyledi:

"İki ülkenin ticaret hacmi önceki yıllara göre azaldı. Ülke içindeki sorunların yanı sıra büyük güçlerin girişimleri de ülkelerimize olumsuz etki ediyor. Bu meseleler yatırımcıların ufkunun daralmasına neden oluyor. Elbette geçmişte olduğu bu kez de sorunların üstesinden geleceğiz. İki ülkenin resmi kurumları ve ticari merkezleri bu olumsuz atmosferde ilişkileri güçlendirebilmek için birbirine destek olmalıdır."

Erkan, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından yaptırımları geri getirmesinin İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu durum ticari alanda tereddütlere neden oldu ancak Trump'ın girişiminden önce İran hükümeti ülke içinde ve dışında kısıtlamalar getirdi. Bu şartlarda şirketler de İran pazarından uzaklaştı. Bu sorunun en önemli nedeni yaptırımlar değil. İran tarafının daha önce aldığı kararlar ve genelgeler ticari ilişkilerde sorunlara neden oldu. Bu yüzden başta İran olmak üzere iki ülkenin piyasalarında durgunluk meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret merkezlerinin bu durgunluktan çıkabilmek için potansiyellerini kullanarak sorunları fırsata dönüştürebileceğini dile getiren Erkan, "Bu kapsamda Türkiye Ticaret Merkezi, karşılıklı güveni sağlamak ve ikili ticaretin geliştirilmesi için iyi bir platform olabilmek adına iki ülkenin iş adamlarını ve yatırımcılarını bir araya getirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.