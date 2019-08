Geçmişte duvarları süsleyen halılar ilgi görüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçmişte duvarları süsleyen halılar ilgi görmeye devam ediyor.

1980 ve 1990'lı yıllarda bölgede el ile dokunan, ev ve iş yerlerinin duvarlarına asılan halılar gördüğü ilgi ile artık makine ile üretiliyor.

Farklı figür ve motiflerin bulunduğu duvar yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini kazanıyor.

Sur ilçesindeki Yanık Çarşı'da esnaf Ali Osman Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır duvar halısı sattığını söyledi.

Duvar halılarının geçmişinin eskiye dayandığını belirten Fidan, geçmişte her evin duvarında farklı figürlerin yer aldığı halıların bulunduğunu aktardı.

Fidan, halıların eskiden elle dokunduğunu günümüzde ise dijital makinelerle yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Halılar son zamanlarda daha çok ilgi görmeye başladı. Bu ürünleri her yerde bulabilirsiniz. Duvar halıları buraya gelen özellikle yerli turistlerin dikkatini çekiyor. Halılara bakıp çocukluğunu, oturduğu evi anımsayıp halı alan kişileri de gördüm. Hala bu halıları evinde saklayan bir çok kişi var."

Mehmet Emin Aydın ise çocukluk yıllarında herkesin evinde bir duvar halısı olduğunu hatırladığını belirtti.

Diyarbakır'da özellikle avlulu evlerde bu tür halıların çokça kullanıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Halıların üzerinde farklı desenler var ve o desenlerin de farklı anlamları var. Bu halıların hepsinin bir öyküsü, bir hikayesi var. Ona göre tüm evlerde bulunurmuş. Herkes kendine yakın bulduğu modeli kendi evinin baş köşesinde kullanıyordu. Bu halılar son zamanlarda tekrar rağbet görmeye başladı. Bizi geçmiş yıllara götürüyor, eskiyi anımsatıyor. Geçmişi anımsamak adına herkesin duvarında olması gerektiğini düşünüyorum."

Hasan Çelik de (72), duvar halılarının ilgi gördüğünü belirterek, "Bir dönem unutuldu ancak şu an tekrar ilgi görmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA