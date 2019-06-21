Geçmişin dünyasında bir gün TEOS
Anadolu'nun dört bir yanı tarihin sırlarını bugüne fısıldayan antik kentlerle dolu... İşte bugün onlardan birini, bir zamanlar hem ticaretiyle hem de sanatıyla öne çıkan Teos'u geziyoruz.
Anadolu'nun dört bir yanı tarihin sırlarını bugüne fısıldayan antik kentlerle dolu... İşte bugün onlardan birini, bir zamanlar hem ticaretiyle hem de sanatıyla öne çıkan Teos'u geziyoruz...
Kaynak: Dunya.com
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