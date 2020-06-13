Geçmişi ofisinde yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geçmişi ofisinde yaşıyor

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı.

Geçmişi ofisinde yaşıyor
13.06.2020 08:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:17

ANTALYA Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik (48), 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye başladı. Eski radyo, televizyon, araba, tabanca gibi eşyaların yanı sıra Çelik, dondurulmuş yarasa ve böcekleri de koleksiyonuna ekledi. Ofisinde özel bir alan oluşturan Ali Çelik, "Geçmişi ofisimde yaşıyorum" dedi.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşık 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirerek koleksiyon yapmaya başladı. Kore Savaşı'na giden dedesinin metal kaplı bavulunu saklayan Çelik, bunlara evindeki siyah beyaz televizyonunu, ardından radyoyu da ekledi. Ali Çelik 8 yıl içinde eski plak, pikap, radyo, televizyon, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, daktilo, terazi, saat, araba, motor, bisiklet, silah, tüfek, kılıç, tabanca, muharebe telefonu, dürbün, telsiz ve ütü gibi çeşitli ürünlerle koleksiyonunu genişletti. Eski ürünlerin çoğunu mezatlardan satın alan Çelik, yurt dışı gezilerinde dikkatini çeken dondurulmuş böcekleri de koleksiyona eklemeye başladı. Koleksiyonunda dondurulmuş timsah, yarasa, akrep, tarantula, yengeç, kelebek ve küçük böcekler de bulunan Ali Çelik, hobisi için ofisinde özel bir alan oluşturdu.

'GEÇMİŞLE BAĞ KURUYORUM'Geçmişe sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ofisine geldiğinde geçmişi yaşadığını anlattı. 23 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet verdiğini söyleyen Ali Çelik, bir arkadaşından etkilenerek 10 yıl önce hobi amaçlı eski eşyaları biriktirmeye karar verdiğini aktardı. İlk olarak evdeki eski eşyaları koleksiyonuna eklediğini belirten Ali Çelik, "Eskiden beri eski eşyalara ilgim vardı. Büyüklerim de vefat edince evdeki eski eşyalardan başlayarak biriktirmeye başladım. Kullandığımız ilk televizyonumuz, ilk radyomuz gibi eşyalarla başladım. Bu bende bir merak oluşturdu. Çok zevk almaya başladım. Eski, geçmiş demek. Bende tefekküre yol açıyor. Geçmişle bağ kuruyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, kimler bu eşyaları kullanmış diye düşünüyorum. İnsan öbür dünyaya hiçbir eşyasını götüremiyor. Her şeyi bu dünyada bırakıyor. Bize de kalmaz bu dünya diyorum. Bu eski eşyaların geçmişi gelecekle bağladığını düşünüyorum" diye konuştu.1972 MODEL ÖNCESİ MİNYATÜR ARABALAREvdeki eşyaları biriktirdikten sonra eski arabalara merak sardığını belirten Ali Çelik, "Eski nostaljik arabalar da kuralım şuydu; ben 1972 doğumluyum, bu nostaljik arabaların 1972 ve öncesi olmasını istedim. Daha sonra eski fotoğraf makineleri, radyolar, silahlar derken koleksiyonumu genişlettim" dedi.DEDESİNDEN KALAN VALİZKoleksiyonunda dedesinden özel bir bavul yer aldığını anlatan Çelik, "Dedem 1950 yılında asker olarak Kore'ye gitmiş. Devletimiz o zamanlar Kore'ye gönderdiği askerlere bir valiz vermiş. Onun valizini de bir kenara koydum. Benim için çok anlamlı ve çok değerli" dedi. Ali Çelik, "Yurt dışı seyahatlerimde dondurulmuş kelebek, böcek ve hayvanlar ilgimi çekti. Onları da koleksiyonuma ekledim. Eski telefon, mobilya, para ve plaklarla koleksiyonumu genişlettim. Geçmişi ofisimde yaşıyorum. Ofisimde oturduğumda, etrafa baktığımda beni farklı dünyalara götürüyor" diye konuştu.'ATANIZDAN KALAN YADİGAR EŞYALARI ATMAYIN'

Geçmişle bağ kurmanın önemli olduğunu belirten Çelik, "Çocuklarıma bu eski eşyaların antika olmasa da çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Antika eşyaların 200-300 yıl geçmişi olması gerekiyor. Benim biriktirdiklerim eski eşyalar. Çocuklarıma ileriye dönük servet bırakıyorum diyorum. Değerlerini bilmelerini tavsiye ediyorum. İnsanların atalarından, dedelerinden yadigar kalan eşyalarını atmamalarını rica ediyorum. Onların değerini bilsinler. Eğer değerlerini bilmiyorlarsa lütfen çöpe atmasınlar. Değerini bilen insanlara versinler" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Geçmişi ofisinde yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 08:17:30. #1.15#
title