Geçmiş Olsun Türkiye

Türkiye'nin 21 ilinde, 28-29 Temmuz tarihlerinde başlayan ve bir kısmı devam eden orman yangınları hepimizin içini yaktı.

Türkiye'nin 21 ilinde, 28-29 Temmuz tarihlerinde başlayan ve bir kısmı devam eden orman yangınları hepimizin içini yaktı. Yangın sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve binlerce canlı için derin üzüntü içerisindeyiz. Yangın ile mücadele eden herkese çok teşekkür ediyor, tüm yangınların bir an önce kontrol altına alınıp söndürülmesini diliyoruz. Çok üzgünüz!

Kaynak: Habermetre