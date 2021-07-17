GEÇMİŞ OLSUN RİZE...

Genel Müdürlüğümüz Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketi sonrası ilk dakikadan itibaren Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim kurarak bu süreçte psikososyal destek konusunda yanlarında olmuştur.

Genel Müdürlüğümüz Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketi sonrası ilk dakikadan itibaren Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişim kurarak bu süreçte psikososyal destek konusunda yanlarında olmuştur.

Bakanlık Psikososyal Destek ekibimiz okullarda yürütülecek psikososyal destek çalışmalarını planlamak amacıyla Rize il psikososyal destek ekibiyle koordinasyonlu bir şekilde çalışmaları başlatmıştır. İlk etapta mağduriyet yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler tespit edilmiş, ziyaretler düzenlenmiş ve barınma ihtiyacı bulunan aileler okul pansiyonlarına yerleştirilmiştir. Afet ve acil durumlardan etkilenen öğretmen, öğrenci ve velilerin psikososyal destek merkezlerine yönlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Öğretmen, öğrenci ve velilerde afet ve acil durumlar sonrasında duygu düşünce ve davranışlarında görülebilecek farklılıklar hakkında bilgi vermek ve bu süreçte çocuklara destek olabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda "Sel/ Heyelan ve Psikolojik Travma - Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", "Sel/ Heyelan ve Psikolojik Travma - Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu", "Travmatik Yaşam Olayları ve Ailede Psikolojik Sağlamlık - Aileler İçin Bilgilendirme Rehberi" ve "Travmatik Yaşam Olayları Karşısında Okulda Psikolojik Sağlamlığı Korumak - Öğretmenler İçin Bilgilendirme Rehberi" öğretmenlere ve velilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Tüm Rize'ye geçmiş olsun diyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

"Sel/ Heyelan ve Psikolojik Travma - Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu" için tıklayınız.

"Sel/ Heyelan ve Psikolojik Travma - Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" için tıklayınız.

"Travmatik Yaşam Olayları ve Ailede Psikolojik Sağlamlık - Aileler İçin Bilgilendirme Rehberi" için tıklayınız.

"Travmatik Yaşam Olayları Karşısında Okulda Psikolojik Sağlamlığı Korumak - Öğretmenler İçin Bilgilendirme Rehberi" için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre