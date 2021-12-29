KIRKLARELİ (Habermetre) - Geçmiş Olsun Kırklareli…

İlimiz genelinde 28 Aralık 2021 Salı gün boyunca devam eden aşırı yağışlar sebebiyle başta Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ilçelerimiz ile Alpullu Beldemiz olmak üzere yağışlardan etkilenen tüm yerleşim yerlerinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in yönetim ve koordinasyonunda İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, Karayolları, DSİ, Kızılay ve tüm yardım ve destek ekiplerimiz ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır.

Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun…

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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